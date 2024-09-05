دبي تشيد ثاني أطول برج في العالم.. كم بلغ طوله؟

وداخل دبي، سيتجاوز برج عزيزي الجاري تشييده ثاني وثالث أطول برجين في الإمارة، واللذين يقعان في مرسى دبي، وهما برج مارينا 101 وبرج الأميرة، اللذان تبلغ أطوالهما 425 متراً و413 متراً على التوالي.
وسيكون برج عزيزي كذلك أطول من برج فرانك مولر أيتيرنيتاس، والذي يتم حالياً إنشاؤه في مرسى دبي ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027، والذي من المقرر أن يصبح أطول برج سكني متوج بساعة في العالم، حيث سيصل ارتفاعه إلى 450 متراً.
وشدد مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري على الإمكانات والفرص الهائلة التي تقدمها دبي.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا لم يصطدم الكويكب بالأرض عصر أمس الأربعاء؟
-
أول رحلة خاصة يتجول ركابها بالفضاء تحدد الجمعة
-
كويكب يصطدم بالأرض عصر اليوم الأربعاء
-
من الصف الأول.. وفاة طفلة في أول يوم دراسي بتركيا
-
بيت في أعماق البحر الأحمر
-
الجمعة موعد جديد لإطلاق أول رحلة خاصة سيتاح لركابها التجول في الفضاء
-
"اللي بضربك اضربه".. ما صحة هذا المعتقد لتربية طفلك الدفاع عن نفسه؟
-
"ثور هائج" يهاجم عرسا في قرية عربية (فيديو)