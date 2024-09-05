دبي تشيد ثاني أطول برج في العالم.. كم بلغ طوله؟

الوكيل الإخباري- أعلنت دبي عن ارتفاع برج جديد فيها ليصل إلى 725 متراً لتكون بذلك تجاوزت الرقم المسجل حالياً لثاني أعلى برج في العالم، وهو برج ميرديكا 118 في ماليزيا والذي يبلغ ارتفاعه 679 متراً، وبذلك تنافس ناطحات السحاب في دبي نفسها مع هذا الإعلان الجديد.

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وداخل دبي، سيتجاوز برج عزيزي الجاري تشييده ثاني وثالث أطول برجين في الإمارة، واللذين يقعان في مرسى دبي، وهما برج مارينا 101 وبرج الأميرة، اللذان تبلغ أطوالهما 425 متراً و413 متراً على التوالي.





وسيكون برج عزيزي كذلك أطول من برج فرانك مولر أيتيرنيتاس، والذي يتم حالياً إنشاؤه في مرسى دبي ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027، والذي من المقرر أن يصبح أطول برج سكني متوج بساعة في العالم، حيث سيصل ارتفاعه إلى 450 متراً.



وشدد مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري على الإمكانات والفرص الهائلة التي تقدمها دبي.

وأكد أن البرج الجديد سيشكل بُعداً جمالياً استثنائياً على امتداد شارع الشيخ زايد، وإضافة حقيقية تُعزّز جماليّة أفق دبي الرائع ومكانتها المعماريّة الفريدة.

ودشنت شركة «عزيزي» مؤخراً أعمال البناء في مشروعها الذي يقع ضمن مناطق التملك الحر في الإمارة مقابل مركز دبي التجاري العالمي.