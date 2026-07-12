دبي.. وفاة بلوغر عالمية بعد سقوطها من الطابق الـ27

ووقعت الحادثة أثناء وجودها في حفل مع عدد من الأصدقاء، فيما فتحت شرطة دبي تحقيقاً لمعرفة ملابسات السقوط وما إذا كان حادثاً عرضياً أو توجد شبهة جنائية.
وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية متابعتها للقضية وتواصلها مع عائلة الضحية لتقديم الدعم القنصلي اللازم.
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