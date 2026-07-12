دبي.. وفاة بلوغر عالمية بعد سقوطها من الطابق الـ27

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الوكيل الإخباري- توفيت المؤثرة البرازيلية كوانا بيلار عن عمر 27 عاماً، بعد سقوطها من شرفة شقة في الطابق الـ27 بأحد المباني في مدينة دبي الإماراتية. اضافة اعلان





ووقعت الحادثة أثناء وجودها في حفل مع عدد من الأصدقاء، فيما فتحت شرطة دبي تحقيقاً لمعرفة ملابسات السقوط وما إذا كان حادثاً عرضياً أو توجد شبهة جنائية.



وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية متابعتها للقضية وتواصلها مع عائلة الضحية لتقديم الدعم القنصلي اللازم.









