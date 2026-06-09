دب أسود يفاجئ عروسين خلال جلسة تصوير زفافهما في كاليفورنيا

وكان ستيفن جوزف وزوجته كيلي جوزف قد توجها إلى منطقة Taft Point لالتقاط صور تذكارية بملابس الزفاف وسط الطبيعة، عندما حذرهما أحد المارة من وجود دب في المنطقة.
وقالت كيلي إنهما لم يأخذا التحذير على محمل الجد في البداية، قبل أن يظهَر الدب بالفعل خلفهما أثناء التصوير، متجهاً بين الأشجار بحثاً عن الطعام.
وأوضحت أن الدب لم يُبدِ أي سلوك عدائي، ما دفعهما إلى الحفاظ على مسافة آمنة ومواصلة جلسة التصوير بدلاً من مغادرة المكان.
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