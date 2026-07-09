الخميس 2026-07-09 01:53 م

دب بري يقتحم فندقاً في الصين ويجول بين الغرف - فيديو

ضصث
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   فوجئ نزلاء أحد الفنادق في منطقة التبت الصينية باقتحام دب بري للمبنى فجر السبت، حيث دخل عبر المدخل الرئيسي وتجول في الردهة قبل أن يصعد إلى الطابق الثاني ويدخل إحدى الغرف المشغولة، دون تسجيل أي إصابات.

وأظهرت كاميرات المراقبة الدب البني التبتي وهو يفتح باب الغرفة بمخالبه ويمكث بداخلها للحظات قبل أن يغادر. وتمكن صاحب الفندق من إبعاده باستخدام مصباح يدوي، فيما اتخذ الفندق إجراءات إضافية لتعزيز السلامة.

ويُعد الدب البني التبتي من الأنواع المحمية في الصين، وتقترب هذه الدببة أحياناً من المناطق السكنية بحثاً عن الغذاء.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شكاوى من سكان شارع البتراء في إربد بسبب الإزعاج والتفحيط داخل الأحياء السكنية

أخبار محلية شكاوى من سكان شارع البتراء في إربد بسبب الإزعاج والتفحيط داخل الأحياء السكنية

اا

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

الكرملين: موسكو لا تعارض أي تواصل مباشر مع واشنطن لحل النزاع الأوكراني

عربي ودولي الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب

تعبيرية

أخبار محلية السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأردني حاول تهريب نبات الحشيش عبر مطار شرم الشيخ

وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

عربي ودولي وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين

أخبار محلية وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي يصدر قرارا بتعيين مسؤولين كبار في مصر

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة



 
 






الأكثر مشاهدة

 