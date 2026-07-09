دب بري يقتحم فندقاً في الصين ويجول بين الغرف - فيديو

وأظهرت كاميرات المراقبة الدب البني التبتي وهو يفتح باب الغرفة بمخالبه ويمكث بداخلها للحظات قبل أن يغادر. وتمكن صاحب الفندق من إبعاده باستخدام مصباح يدوي، فيما اتخذ الفندق إجراءات إضافية لتعزيز السلامة.
ويُعد الدب البني التبتي من الأنواع المحمية في الصين، وتقترب هذه الدببة أحياناً من المناطق السكنية بحثاً عن الغذاء.
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