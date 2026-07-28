دجاج تكا مسالا.. الوصفة الهندية الأصلية خطوة بخطوة - فيديو

الوكيل الإخباري- دجاج تكا مسالا على الطريقة الأصلية



المقادير:



لتتبيل الدجاج:



نصف كيلو دجاج مقطع مكعبات.

4 ملاعق كبيرة لبن زبادي.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة بهارات مسالا هندية.

ملعقة كبيرة بودرة تشيلي.

عصير ليمونة.

ملح حسب الرغبة.



لتحضير الصوص:



ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

بصلة مبشورة.

ملعقة صغيرة ثوم.

ملعقة كبيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بهارات مسالا هندية.

5 حبات طماطم مقشرة ومقطعة.

علبة حليب جوز الهند.

كوب كريمة طبخ.

ملح حسب الرغبة.



طريقة التحضير:



يُتبل الدجاج بالزبادي، والليمون، والزنجبيل، والثوم، والبهارات، والملح، ويُترك لمدة ساعة على الأقل.

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لتحضير الصوص، يُقلى البصل مع السمن أو الزيت، ثم يُضاف الثوم والزنجبيل والكمون والبهارات والطماطم، ويُترك الخليط حتى يتسبك، ثم تُضاف كريمة الطبخ وحليب جوز الهند.



يُقلى الدجاج حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا، ثم يُضاف إلى الصوص ويُترك لدقائق حتى تتجانس النكهات.