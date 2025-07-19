السبت 2025-07-19 11:19 ص
 

دخان كثيف يلف العاصمة الإسبانية بعد حرائق واسعة - فيديو

ى
تعبيرية
 
السبت، 19-07-2025 08:51 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل فرق الإطفاء في إسبانيا، الجمعة، جهودها للسيطرة على حريق حرجي ضخم اندلع مساء الخميس على بُعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة مدريد، وأسفر عن انتشار دخان كثيف غطى المدينة صباحًا.

اضافة اعلان


وقالت حاكمة مدريد، إزابيل دياز أيوسو، إن الحريق التهم أكثر من 3100 هكتار من الأراضي، مضيفة أن أكثر من 100 عنصر إطفاء ووحدات من الجيش الإسباني يشاركون في عمليات الإخماد.


ووفق وكالة فرانس برس، أكدت هيئة الطوارئ في مدريد أن الحريق لا يزال خارج السيطرة، محذّرة من أن سرعة الرياح قد تعرقل جهود إخماده.


وفي ظل تصاعد الدخان والرماد، أوصت الحماية المدنية السكان بالبقاء في منازلهم وارتداء الكمامات للوقاية من الجزيئات الضارة، بينما غطت سحابة برتقالية ورمادية سماء المدينة.


ورغم ذلك، بدأت الحياة تعود تدريجيًا في المناطق القريبة من موقع الحريق، حيث أُعيد فتح طريق سريع صباح الجمعة، وبدأت السماء تنقشع تدريجيًا.


ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة، غير أن خبراء يرجّحون أن التغير المناخي وموجات الحر المتكررة تزيد من وتيرة حرائق الغابات في إسبانيا من حيث الحجم والحدة.

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين غزة : ارتفاع ملحوظ بمعدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية

لا

أخبار الشركات زين شريكاً استرتيجياً لمهرجان صيف عمان 2025

لا

فن ومشاهير مصطفى الآغا يودّع "الحلم" بعد 19 عاماً على شاشة MBC

تعبيرية

اقتصاد محلي 1.93 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات التعدينية

اف

منوعات وفاة المغامر الشهير فيليكس في حادث طيران مأساوي بإيطاليا

علم سوريا

عربي ودولي الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار

قوات الأمن السورية في السويداء

عربي ودولي قوات الأمن السورية تنتشر في محافظة السويداء لوقف الفوضى

تعبيرية

فلسطين وفاة طفل بسبب سوء التغذية في مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة