دخان كثيف يلف العاصمة الإسبانية بعد حرائق واسعة - فيديو

الوكيل الإخباري- تواصل فرق الإطفاء في إسبانيا، الجمعة، جهودها للسيطرة على حريق حرجي ضخم اندلع مساء الخميس على بُعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة مدريد، وأسفر عن انتشار دخان كثيف غطى المدينة صباحًا.

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وقالت حاكمة مدريد، إزابيل دياز أيوسو، إن الحريق التهم أكثر من 3100 هكتار من الأراضي، مضيفة أن أكثر من 100 عنصر إطفاء ووحدات من الجيش الإسباني يشاركون في عمليات الإخماد.



ووفق وكالة فرانس برس، أكدت هيئة الطوارئ في مدريد أن الحريق لا يزال خارج السيطرة، محذّرة من أن سرعة الرياح قد تعرقل جهود إخماده.



وفي ظل تصاعد الدخان والرماد، أوصت الحماية المدنية السكان بالبقاء في منازلهم وارتداء الكمامات للوقاية من الجزيئات الضارة، بينما غطت سحابة برتقالية ورمادية سماء المدينة.



ورغم ذلك، بدأت الحياة تعود تدريجيًا في المناطق القريبة من موقع الحريق، حيث أُعيد فتح طريق سريع صباح الجمعة، وبدأت السماء تنقشع تدريجيًا.



ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة، غير أن خبراء يرجّحون أن التغير المناخي وموجات الحر المتكررة تزيد من وتيرة حرائق الغابات في إسبانيا من حيث الحجم والحدة.



pic.twitter.com/9eAoZrSWwG Nos llega algún video más del #IFMentrida , los medios y vehículos de emergencias se están desplazando por la intervención, no ocupen zonas de tránsito, si les ordenan evacuar obedezcan, sino confinense en las casas, cierren ventanas y ventilación, el humo produce daños. #INFOMA25 July 17, 2025