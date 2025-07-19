دخان كثيف يلف العاصمة الإسبانية بعد حرائق واسعة - فيديو

وقالت حاكمة مدريد، إزابيل دياز أيوسو، إن الحريق التهم أكثر من 3100 هكتار من الأراضي، مضيفة أن أكثر من 100 عنصر إطفاء ووحدات من الجيش الإسباني يشاركون في عمليات الإخماد.
ووفق وكالة فرانس برس، أكدت هيئة الطوارئ في مدريد أن الحريق لا يزال خارج السيطرة، محذّرة من أن سرعة الرياح قد تعرقل جهود إخماده.
وفي ظل تصاعد الدخان والرماد، أوصت الحماية المدنية السكان بالبقاء في منازلهم وارتداء الكمامات للوقاية من الجزيئات الضارة، بينما غطت سحابة برتقالية ورمادية سماء المدينة.
ورغم ذلك، بدأت الحياة تعود تدريجيًا في المناطق القريبة من موقع الحريق، حيث أُعيد فتح طريق سريع صباح الجمعة، وبدأت السماء تنقشع تدريجيًا.
ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة، غير أن خبراء يرجّحون أن التغير المناخي وموجات الحر المتكررة تزيد من وتيرة حرائق الغابات في إسبانيا من حيث الحجم والحدة.
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