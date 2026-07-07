دراسة: الطمأنة الزائدة قد تزيد قلق الأطفال

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الوكيل الإخباري- كشفت تقارير ودراسات نفسية حديثة أن طمأنة الأطفال بشكل متكرر عند طرحهم أسئلة تبدأ بـ"ماذا لو؟" قد تؤدي إلى زيادة القلق على المدى الطويل، رغم أنها تمنحهم شعورًا مؤقتًا بالراحة. اضافة اعلان





وأوضح خبراء من موقع Psychology Today أن الاعتماد المستمر على الطمأنة يعزز التفكير المفرط ويضعف قدرة الطفل على التعامل مع عدم اليقين وتنظيم مشاعره بنفسه.



وينصح الخبراء بتعليم الأطفال تقبّل المخاوف بدلًا من محاولة التخلص منها فورًا، مع استخدام أساليب مثل تسمية القلق للتعامل معه، مؤكدين أن تغيير طريقة استجابة الوالدين يسهم في الحد من ترسيخ هذا النمط السلوكي لدى الأطفال.





