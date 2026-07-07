دراسة: الطمأنة الزائدة قد تزيد قلق الأطفال

وأوضح خبراء من موقع Psychology Today أن الاعتماد المستمر على الطمأنة يعزز التفكير المفرط ويضعف قدرة الطفل على التعامل مع عدم اليقين وتنظيم مشاعره بنفسه.
وينصح الخبراء بتعليم الأطفال تقبّل المخاوف بدلًا من محاولة التخلص منها فورًا، مع استخدام أساليب مثل تسمية القلق للتعامل معه، مؤكدين أن تغيير طريقة استجابة الوالدين يسهم في الحد من ترسيخ هذا النمط السلوكي لدى الأطفال.
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