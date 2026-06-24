الأربعاء 2026-06-24 02:42 م

دراسة: النساء أكثر كفاءة من الرجال في التسوق

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تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 01:47 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن النساء قد يكنّ أكثر كفاءة من الرجال في التسوق المنزلي، إذ يميل الرجال إلى دفع مبالغ أكبر مقابل مشتريات أقل كفاءة، خاصة عندما يتولون مسؤولية التسوق بشكل أكبر.

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وأشارت الدراسة إلى أن الفروق لا ترتبط بالقدرات، بل بعوامل اجتماعية وخبرات مكتسبة، حيث تتحمل النساء غالباً مسؤولية التخطيط المسبق للاحتياجات المنزلية ومتابعة تفاصيلها اليومية.


ويرى الخبراء أن التسوق لا يقتصر على شراء المنتجات، بل يشمل التخطيط للوجبات ومراقبة النواقص ومراعاة احتياجات أفراد الأسرة، وهو ما يمنح النساء خبرة أكبر في هذا المجال.


ولتحسين مهارات التسوق، ينصح المختصون بالاعتماد على التخطيط المسبق، وتحديد الأهداف الشرائية بوضوح، وتحمل كل فرد مسؤولية قراراته الشرائية لتجنب الأخطاء المتكررة.

 
 


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