دراسة تكشف سببا مفاجئا وراء حب طفلك للخضروات أو رفضه لها

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طويلة الأمد أن الأطفال الذين تعرضوا لرائحة الخضروات وهم في أرحام أمهاتهم يميلون إلى الاستجابة لها بشكل إيجابي عند بلوغهم ثلاث سنوات.





وركزت الدراسة على تحليل تفاعلات الأطفال مع رائحة الجزر والكرنب الأجعد، لاستكشاف كيفية تأثير التعرض المبكر للخضروات قبل الولادة على عاداتهم الغذائية لاحقًا.



وتابع الخبراء دراستين سابقتين شملتا أجنة وحديثي ولادة، حيث تناولت أمهاتهم كبسولات تحتوي على الجزر أو الكرنب الأجعد خلال المراحل المتأخرة من الحمل.



ووجدت الدراسة، التي قادتها جامعة دورهام، أن الأطفال بعمر ثلاث سنوات، والذين تناولت أمهاتهم كبسولات مسحوق الجزر أثناء الحمل، أظهروا ردود فعل سلبية أقل تجاه رائحة الجزر.



وبالمثل، أظهر الأطفال الذين تناولت أمهاتهم كبسولات مسحوق الكرنب الأجعد أثناء الحمل تفاعلًا أكثر إيجابية مع رائحته.



وتشير النتائج إلى أن الأطفال يحتفظون بذاكرة لنكهة وروائح الأطعمة التي تعرضوا لها خلال أواخر فترة الحمل.



وقالت البروفيسورة ناديا ريسلاند من قسم علم النفس في جامعة دورهام: “عند النظر إلى ردود فعل الأطفال بعمر ثلاث سنوات، يمكن ملاحظة أنها استجابة حقيقية وليست تمثيلًا”.



وشملت المراحل الأولى من الدراسة استخدام الموجات فوق الصوتية لمراقبة تعابير وجوه الأجنة في الأسبوعين 32 و36 من الحمل، إضافة إلى ملاحظات أُجريت بعد نحو ثلاثة أسابيع من الولادة.



وأوضحت ريسلاند أن الأطفال ظلوا أكثر تقبلًا للخضروات التي تعرضوا لها وهم في الرحم، ما يشير إلى أن التعرض لنكهات معينة خلال أواخر الحمل قد يترك أثرًا طويل الأمد على التفضيلات الغذائية.



وفي ضوء النتائج، أوصى الباحثون الأمهات الحوامل باتباع نظام غذائي متنوع وغني بالفواكه والخضروات.



وأشار الباحثون إلى أن حجم العينة كان محدودًا، إذ شملت المتابعة 12 طفلًا فقط بعمر ثلاث سنوات من أصل المجموعة الأساسية للدراسة.





