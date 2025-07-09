دراسة علمية تقدم "وصفة سريعة للسعادة"

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة عن وصفة بسيطة وفعالة لتعزيز المشاعر الإيجابية وتحسين الصحة النفسية، وذلك من خلال ممارسة أنشطة لا تتجاوز خمس دقائق يومياً، في خطوة تُعد بمثابة مفتاح سريع للسعادة في مواجهة ضغوط الحياة اليومية.

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وأجريت الدراسة ضمن مبادرة بحثية واسعة النطاق حملت اسم "مشروع السعادة الكبرى" (Big Joy Project)، وقادها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ونُشرت نتائجها مؤخرًا في دورية Journal of Medical Internet Research.



"تصرفات الفرح المصغرة"

اعتمدت الدراسة على أكثر من 18 ألف مشارك من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، على مدى عامين حتى 2024، وركّزت على "تصرفات الفرح المصغرة"، وهي ممارسات يومية بسيطة تهدف إلى تحفيز المشاعر الإيجابية، مثل:

الاستماع إلى ضحكة عفوية

تأمل زهرة أثناء نزهة

تقديم خدمة بسيطة لصديق

كتابة قائمة بالامتنانات

مشاهدة فيديوهات تُثير مشاعر الدهشة

مشاركة لحظات الفرح مع الآخرين

القيام بأعمال لطيفة للغير

تأثير يفوق التوقعات

ووفقًا للدكتورة إليسا إيبل، المتخصصة في علم التوتر والشيخوخة، فقد أظهرت النتائج أن تخصيص أقل من عشر دقائق يومياً لهذه الأنشطة أدى إلى تحسن واضح في جودة النوم، وانخفاض مستويات التوتر، وارتفاع مؤشر "الرفاهية العاطفية".



وأضافت إيبل:

"لقد فاجأتنا حقيقة حجم التحسن الذي لاحظناه في الصحة العاطفية للمشاركين بعد أسبوع واحد فقط من الالتزام اليومي".



تأثير دائم وتفوق على البرامج الطويلة

اللافت أن المشاركين الذين مارسوا الأنشطة لمدة أسبوع فقط سجلوا تحسناً في مؤشرات السعادة والرفاهية يُضاهي ما تحققه برامج علاج نفسي أو تدريب سلوكي تستمر شهوراً.



وبحسب الدراسة، فإن الفئات الأصغر سنًا والأقليات العرقية أظهرت استجابة أفضل مقارنة بكبار السن أو المشاركين البيض، وهو ما يفتح المجال لمزيد من الدراسات حول تأثير الثقافة والخلفية الاجتماعية على الصحة النفسية.



لماذا تؤثر هذه الأنشطة بهذه القوة؟

رغم النتائج الإيجابية، لا تزال الآلية الدقيقة التي تجعل هذه الأفعال البسيطة ذات تأثير نفسي عميق قيد الدراسة. وتفترض إيبل أن هذه الأنشطة قد تكسر دوائر التفكير السلبي، مثل القلق المزمن أو نقد الذات، وتوجه الذهن نحو لحظات إيجابية صغيرة لكنها فعالة.

روسيا اليوم