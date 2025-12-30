درجات حرارة قياسية تصل إلى ‎-42 مئوية… افتتاح أطول نفق طريق سريع في العالم (صور)

الوكيل الإخباري- افتتحت الصين أواخر كانون الأول 2025 نفق «تيانشان شنغلي» أمام حركة المرور ضمن طريق أورومتشي–يولي السريع في إقليم شينجيانغ، في مشروع يُتوقع أن يُحدث تحولًا كبيرًا في التنقل بين شمال الإقليم وجنوبه.

ويمتد النفق بطول 22.13 كيلومترًا، ليُعد أطول نفق طريق سريع في العالم، كما يسجل رقمًا قياسيًا لأعمق بئر عمودي ضمن أنفاق الطرق السريعة. ويمر النفق تحت الجزء الأوسط من جبال تيانشان، التي لطالما شكّلت عائقًا طبيعيًا جعل السفر بطيئًا وخطِرًا بسبب الطرق الجبلية الضيقة والانهيارات والثلوج.



وبُني النفق على شكل أنبوبين منفصلين لكل اتجاه، مع 11 بئرًا رأسيًا للتهوية والطوارئ، وأنظمة متطورة للإضاءة والسلامة والمراقبة. وأسهم افتتاحه في تقليص زمن الرحلة عبر الجبال من 6–7 ساعات إلى نحو 3 ساعات، بينما يستغرق عبور النفق قرابة 20 دقيقة.



وتعوّل السلطات على المشروع في تعزيز النقل التجاري، وتنشيط السياحة، وتحسين الوصول إلى المناطق النائية، إضافة إلى تقليل الأثر البيئي واستهلاك الوقود على المدى الطويل.











