درجة الحرارة المثالية لمكيف الهواء في الشتاء لتوفير الكهرباء

ما هي درجة الحرارة المناسبة؟
خبراء الطاقة ينصحون بضبط المكيف على 20–22 درجة مئوية أثناء النهار، وهي درجة تمنح شعورًا بالدفء دون استهلاك كهرباء زائد.
درجات أعلى من 22 تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.
درجات أقل من 20 قد تجعل الغرفة باردة، مما يضطر الأشخاص لتشغيل المكيف لفترات أطول أو استخدام أجهزة تدفئة إضافية، وبالتالي زيادة فاتورة الكهرباء.
إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا لمنع تسرب الهواء البارد.
استخدام الستائر الثقيلة أو العوازل لتقليل فقدان الحرارة.
ارتداء ملابس دافئة داخل المنزل لتقليل الحاجة لرفع درجة الحرارة.
استعمال بطانيات أو مدافئ صغيرة عند الحاجة بدل رفع حرارة المكيف كثيرًا.
صيانة المكيف وتنظيف الفلاتر بانتظام لضمان كفاءته وتقليل استهلاك الكهرباء.
ضبط المكيف على 20–22 درجة مئوية في النهار مع مراعاة الملابس الدافئة ووسائل العزل المنزلي يوفر دفئًا مريحًا ويوفر الكهرباء في نفس الوقت، دون أن يكون الجو باردًا أو مفرط الحرارة.
