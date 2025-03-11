 
الثلاثاء 2025-03-11 10:16 ص
 

دعما لماسك .. ترامب يقرر شراء سيارة "تسلا"

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
 
الثلاثاء، 11-03-2025 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشتري سيارة "تسلا جديدة " كـ"دليل على الثقة والدعم" لإيلون ماسك، الذي يقود جهودا لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.اضافة اعلان


وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "ماسك يخاطر بكل شيء من أجل مساعدة أمتنا، وهو يقوم بعمل رائع!"، متهما "المتطرفين اليساريين المجانين" بمحاولة "مقاطعة تسلا بشكل غير قانوني وتواطئي، وهي واحدة من أعظم شركات صناعة السيارات في العالم".

وانخفض سعر سهم "تسلا"، الذي ارتفع بشكل حاد بعد يوم الانتخابات، بشكل كبير وسط تراجع المبيعات وانتقادات متزايدة حول دور ماسك كـ"رجل الإعدام" الرئيسي لترامب بينما يسعى الاثنان لتقليص حجم الحكومة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت سيارات "تسلا" ومتاجرها لأعمال تخريب، بما في ذلك إطلاق نار على وكالة للشركة في ولاية أوريغون واقتحام مئات المتظاهرين معرضا في مانهاتن.

ومن جانبه، شكر ماسك ترامب في منشور على منصة "إكس"، وكتب: "شكرا للرئيس دونالد ترامب".

روسيا اليوم
 
 
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