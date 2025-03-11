دعما لماسك .. ترامب يقرر شراء سيارة "تسلا"

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "ماسك يخاطر بكل شيء من أجل مساعدة أمتنا، وهو يقوم بعمل رائع!"، متهما "المتطرفين اليساريين المجانين" بمحاولة "مقاطعة تسلا بشكل غير قانوني وتواطئي، وهي واحدة من أعظم شركات صناعة السيارات في العالم".
وانخفض سعر سهم "تسلا"، الذي ارتفع بشكل حاد بعد يوم الانتخابات، بشكل كبير وسط تراجع المبيعات وانتقادات متزايدة حول دور ماسك كـ"رجل الإعدام" الرئيسي لترامب بينما يسعى الاثنان لتقليص حجم الحكومة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت سيارات "تسلا" ومتاجرها لأعمال تخريب، بما في ذلك إطلاق نار على وكالة للشركة في ولاية أوريغون واقتحام مئات المتظاهرين معرضا في مانهاتن.
ومن جانبه، شكر ماسك ترامب في منشور على منصة "إكس"، وكتب: "شكرا للرئيس دونالد ترامب".
روسيا اليوم
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