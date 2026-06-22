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دليل التعامل مع انهيار طلاب الثانوية العامة

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تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   يؤكد خبراء الصحة النفسية أن بكاء أو انهيار طالب الثانوية العامة بعد امتحان صعب يعد رد فعل طبيعياً لضغوط الامتحانات.

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وليس دليلاً على الفشل. وينصحون الأمهات بتجنب استجواب الأبناء أو مراجعة الإجابات فور الخروج من اللجنة، والاكتفاء بالدعم النفسي والكلمات المطمئنة.


كما يُفضل منح الطالب فترة من الراحة والاسترخاء قبل العودة للمذاكرة، مع تشجيعه على التركيز في الامتحانات المقبلة بدلاً من التوقف عند اختبار واحد. وفي حال استمرار الحالة النفسية السيئة أو ظهور أعراض اكتئاب حادة، يُنصح باللجوء إلى مختص نفسي.

 
 


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