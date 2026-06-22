دليل التعامل مع انهيار طلاب الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- يؤكد خبراء الصحة النفسية أن بكاء أو انهيار طالب الثانوية العامة بعد امتحان صعب يعد رد فعل طبيعياً لضغوط الامتحانات.

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وليس دليلاً على الفشل. وينصحون الأمهات بتجنب استجواب الأبناء أو مراجعة الإجابات فور الخروج من اللجنة، والاكتفاء بالدعم النفسي والكلمات المطمئنة.