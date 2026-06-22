دليل التعامل مع انهيار طلاب الثانوية العامة

كما يُفضل منح الطالب فترة من الراحة والاسترخاء قبل العودة للمذاكرة، مع تشجيعه على التركيز في الامتحانات المقبلة بدلاً من التوقف عند اختبار واحد. وفي حال استمرار الحالة النفسية السيئة أو ظهور أعراض اكتئاب حادة، يُنصح باللجوء إلى مختص نفسي.
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