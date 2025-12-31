الأربعاء 2025-12-31 12:21 م

دليل حماية منزلك من أضرار الشتاء

الأربعاء، 31-12-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   مع دخول فصل الشتاء، تزداد الضغوط على المنازل بفعل الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، ما قد يؤدي إلى أضرار مكلفة إذا لم يتم الاستعداد لها مسبقًا. وتُعد صيانة المنزل قبل الشتاء خطوة ضرورية لتجنّب مشكلات شائعة مثل تسرب المياه، تلف الأنابيب، وأعطال السقف.

وبحسب موقع House Beautiful المتخصص في شؤون المنزل، هناك خطوات بسيطة تساعد على حماية المنزل خلال موسم البرد، أبرزها تنظيف مزاريب المياه لمنع انسدادها وتسرب الأمطار إلى الجدران أو الأساسات، إضافة إلى تفريغ أنظمة الري الخارجية لتجنب تشقق الأنابيب نتيجة تجمد المياه.


كما يُنصح بـعزل أنابيب المياه الداخلية الموجودة في الأماكن الباردة وغير المدفأة، والحفاظ على درجة حرارة معتدلة داخل المنزل لتفادي تجمدها. أما في حال وجود مسبح غير مدفأ، فيجب تجهيزه للشتاء عبر تنظيفه وتفريغ المضخة وتغطيته بإحكام لحماية مكوناته.


ويُعد فحص السقف وإصلاح أي تلف قبل الشتاء خطوة أساسية لمنع تسرب المياه، وتحسين تصريف الأمطار وحماية المبنى من الأضرار.


ويؤكد الخبراء أن الاستعداد للشتاء لا يتطلب إجراءات معقدة، فتنفيذ خطوات وقائية بسيطة في الوقت المناسب كفيل بالحفاظ على سلامة المنزل وتقليل تكاليف الإصلاح خلال موسم البرد.

 

بر

للا

غع

علم الأردن

مركز جمرك عمان

وزّعت الحملة الأردنية من خلال مطبخها العامل جنوب القطاع بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجبات المنسف الأردني على العائلات النازحة في مواصي خان يونس، بعد تجهيزها بمشاركة فرق العمل والشيفات، ووفق آل

القوات المسلحة الاردنية

