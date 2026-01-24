دليل رمضان 2026: كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟ وقائمة بأطول وأقصر الأيام

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن ساعات الصيام في معظم الدول العربية ستتراوح بين 12 و13 ساعة يوميًا، ما يجعل رمضان 2026 من أكثر مواسم الصيام اعتدالًا خلال السنوات الأخيرة، تزامنًا مع حلوله في نهاية الشتاء وبداية الربيع، حيث تكون ساعات النهار أقصر ودرجات الحرارة أقل.
في مصر، من المتوقع أن تبدأ ساعات الصيام بنحو 12 ساعة و40 دقيقة، لتصل إلى قرابة 13 ساعة مع نهاية الشهر، مع فروق طفيفة في دول الخليج وبلاد الشام والعراق ودول شمال أفريقيا.
أما خارج العالم العربي، فتزداد ساعات الصيام تدريجيًا كلما اتجهنا شمالًا، لتتجاوز 13 ساعة في بعض دول أوروبا وأمريكا الشمالية، دون أن تبلغ المستويات القاسية التي شهدتها سنوات سابقة في مناطق أقصى الشمال.
ويُنتظر أن يوفر رمضان 2026 تجربة صيام متوازنة ومريحة نسبيًا لغالبية المسلمين حول العالم، بفضل الاعتدال في طول النهار والطقس.
