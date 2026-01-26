الإثنين 2026-01-26 06:15 ص

دمية الحصان الباكي تحصد الإعجاب في الصين

دمية "الحصان الباكي" تحصد الإعجاب في الصين
تعبيرية
 
الإثنين، 26-01-2026 05:29 ص
الوكيل الإخباري-   يتزاحم الزبائن في مدينة ييوو للتجارة الدولية، أكبر سوق للجملة في الصين، بمتجر صغير بحثا عن سلعة رائجة بشكل غير متوقع قبل حلول السنة القمرية الجديدة.اضافة اعلان


ويبحث المتسوقون عن حصان أحمر مخملي بفم حزين وجرس ذهبي اللون حول العنق وعينين تبدوان وكأنهما تتجنبان النظر إليك مباشرة.

وحظيت هذه الدمية بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية قبيل عطلة عيد الربيع، التي تتزامن هذا العام مع بداية السنة القمرية الصينية الجديدة التي تعرف باسم "عام الحصان".

وأطلق مستخدمو الإنترنت على اللعبة اسم "الحصان الباكي"، إذ صممت في الأصل لتكون زينة ذات وجه سعيد بمناسبة السنة القمرية الجديدة، لكن خطأ في التصنيع حول الابتسامة إلى عبوس.

وقالت تشانغ هو تشينغ، وهي صاحبة متجر (هابي سيستر) في ييوو "حاك أحد العمال الفم بالمقلوب عن طريق الخطأ".

وأضافت أنها عرضت رد المبلغ للشخص الذي اشترى الدمية بعد اكتشاف الخطأ، لكنه لم يعدها. وبعد فترة وجيزة، اكتشفت صورا للدمية منتشرة على الإنترنت.

وقالت تشانغ "كان الناس يمزحون قائلين إن الحصان الباكي يمثل مظهرك في العمل، بينما الحصان المبتسم يعكس مظهرك بعد العمل".

ومع ازدياد الطلب، قررت تشانغ الاستمرار في صنع النسخة ذات الوجه العابس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النفط يحافظ على مكاسبه وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير العمليات والتدريب لقوات الدرك العميد الركن موسى الوديان، بتشييع جثمان الوكيل نور الدين القرعان، إلى مقبرة بلدة الطيبة في محافظة

أخبار محلية الأمن ينعى نور الدين القرعان

تعبيرية

وظائف مدعوون لإجراء الإختبار العملي -أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 26-1-2026

دمية "الحصان الباكي" تحصد الإعجاب في الصين

منوعات دمية الحصان الباكي تحصد الإعجاب في الصين

فرنسا

عربي ودولي التدخل عسكريا في إيران "ليس الخيار المفضل" لفرنسا

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابة 4 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين



 






الأكثر مشاهدة