دمية "لابوبو" تثير هوسا عالميا رغم مظهرها الصادم

الوكيل الإخباري- رغم مظهرها غير الجذاب بأسنان بارزة وعيون لامعة وأذنين مدببتين، أثارت دمية "لابوبو" هوسًا عالميًا تخطى الحدود، حيث أصبحت قطعة إكسسوار مرافقة للحقائب، حتى بين النجمات والمشاهير.

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وتُعيد هذه الظاهرة للأذهان موجات مشابهة من الهوس بدمى أخرى عبر الأجيال، أبرزها "باربي" التي ظهرت عام 1959، وتحوّلت إلى رمز للجمال الغربي، وبلغت ذروتها بفيلم "باربي" عام 2023 محققًا 1.5 مليار دولار.



وسبق باربي، الدب "تيدي بير" في أوائل القرن العشرين، والذي بدأ كدمية للأطفال وأصبح هدية رومانسية شهيرة. كما سبقتها دمية "ماتريوشكا" الروسية، المصنوعة من الخشب والمكونة من دمى متداخلة، وتحولت إلى رمز ثقافي.



كما ظهرت دمى أخرى مثل "كيوبي" (1909)، "بلايث" (1972)، و"براتز" (2001)، حققت انتشارًا واسعًا لكنها لم تستمر كظواهر عالمية.