 
الثلاثاء 2025-01-07 01:26 م
 

دولة تحظر 'النقانق' وتعتبرها خيانة.. ما القصة؟

م
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون حظراً على تناول النقانق بزعم أنها طبق "غربي"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، وفقاً للمعلومات الواردة من كوريا الشمالية.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تُظهر موقف النظام من أي عناصر ثقافية أو غذائية تعتبرها الدولة تهديداً للهوية الوطنية الاشتراكية، أو دليلاً على الإحلال الثقافي الغربي.

اضافة اعلان


وبحسب تعليمات أون، يعد طهي أو بيع النقانق "خيانة"، وهدد في أن "أي شخص يتم ضبطه يبيعها في الشوارع أو يطبخها في المنزل، يخاطر بالترحيل إلى معسكرات العمل".

 

 وبعد صدور المرسوم قال أحد الباعة في مقاطعة ريانغانغ الشمالية  إنه: " توقف عن بيع النقانق في السوق"، وأكدت الشرطة وإدارة الأسواق أن أي شخص يتم ضبطه يبيع "الهوت دوغ" سيتم إغلاق متجره.


كما أمر رئيس كوريا الشمالية بإرسال الأزواج المطلقين إلى معسكرات العمل للتكفير عن "جرائمهم"، ووفق أحكام البلاد يقضي الأزواج المطلقين 6 أشهر في السجن لأن الانفصال يُنظر إليه على أنه "مناهض للاشتراكية".

 

24

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية وزير الخارجية: الأردن مستعد لتوفير الكهرباء لسوريا بشكل فوري

ا

أخبار محلية وزير الخارجية: استقرار سوريا هو عامل لاستقرار الأردن

مجلس النواب

شؤون برلمانية مصادر ترجح تصويت النواب على الموازنة الخميس

ن

منوعات شاهد نجاة رجل من هجوم تمساح ضخم في بوليفيا

ةه

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة بيرين

ا

عربي ودولي سيناتور أمريكي يطالب واشنطن بوقف تسليح إسرائيل

تعبيرية

أخبار محلية طائرة تابعة للملكية الأردنية تغادر إلى دمشق

تعبيرية

خاص بالوكيل ارتفاع أسعار الدواجن .. الصناعة والتجارة تراقب ومُزارعون يشكون برد الشتاء



 




الأكثر مشاهدة