دولة تحظر 'النقانق' وتعتبرها خيانة.. ما القصة؟

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تُظهر موقف النظام من أي عناصر ثقافية أو غذائية تعتبرها الدولة تهديداً للهوية الوطنية الاشتراكية، أو دليلاً على الإحلال الثقافي الغربي.
وبحسب تعليمات أون، يعد طهي أو بيع النقانق "خيانة"، وهدد في أن "أي شخص يتم ضبطه يبيعها في الشوارع أو يطبخها في المنزل، يخاطر بالترحيل إلى معسكرات العمل".
كما أمر رئيس كوريا الشمالية بإرسال الأزواج المطلقين إلى معسكرات العمل للتكفير عن "جرائمهم"، ووفق أحكام البلاد يقضي الأزواج المطلقين 6 أشهر في السجن لأن الانفصال يُنظر إليه على أنه "مناهض للاشتراكية".
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