دولة تحظر 'النقانق' وتعتبرها خيانة.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون حظراً على تناول النقانق بزعم أنها طبق "غربي"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، وفقاً للمعلومات الواردة من كوريا الشمالية.



ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تُظهر موقف النظام من أي عناصر ثقافية أو غذائية تعتبرها الدولة تهديداً للهوية الوطنية الاشتراكية، أو دليلاً على الإحلال الثقافي الغربي.

اضافة اعلان



وبحسب تعليمات أون، يعد طهي أو بيع النقانق "خيانة"، وهدد في أن "أي شخص يتم ضبطه يبيعها في الشوارع أو يطبخها في المنزل، يخاطر بالترحيل إلى معسكرات العمل".

وبعد صدور المرسوم قال أحد الباعة في مقاطعة ريانغانغ الشمالية إنه: " توقف عن بيع النقانق في السوق"، وأكدت الشرطة وإدارة الأسواق أن أي شخص يتم ضبطه يبيع "الهوت دوغ" سيتم إغلاق متجره.



كما أمر رئيس كوريا الشمالية بإرسال الأزواج المطلقين إلى معسكرات العمل للتكفير عن "جرائمهم"، ووفق أحكام البلاد يقضي الأزواج المطلقين 6 أشهر في السجن لأن الانفصال يُنظر إليه على أنه "مناهض للاشتراكية".