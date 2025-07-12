السبت 2025-07-12 07:44 م
 

دولة تسجل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة منذ نحو 30 عاماً!

بب
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-  شهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم الجمعة، موجة حر غير مسبوقة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية، في أعلى مستوى يُسجَّل منذ نحو ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الروسية.

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وكانت المدينة قد سجّلت، يوم الخميس، 33.9 درجة، متخطية الرقم القياسي السابق البالغ 33.4 درجة والمسجّل في 10 يوليو 1996، فيما توقعت الهيئة أن تصل الحرارة يوم الجمعة إلى 36 درجة، في رقم قياسي جديد محتمل.


موجة حر واسعة النطاق
تمتد الموجة الحارة إلى أجزاء واسعة من وسط روسيا وجنوب أوروبا، مع درجات حرارة تتجاوز المعدلات الموسمية بـ 3 إلى 8 درجات مئوية، ومن المتوقع استمرارها حتى مطلع الأسبوع المقبل.


حياة يومية تحت وطأة الحرارة
هربًا من الحر الشديد، توجه العديد من سكان موسكو إلى المنازل الريفية والحدائق العامة، بينما يعاني العمال والمسنون من ظروف قاسية.


وقالت فالنتينا ألكساندروفنا (86 عامًا): "الحرارة لا تُحتمل. أتناول أدوية، ولم أشهد مثل هذا الطقس من قبل".


وبالرغم من تلوّث المياه، لجأ بعض السكان إلى السباحة في البرك ومجاري المياه بحثًا عن التخفيف، حيث صرّح أحدهم: "السباحة هنا ليست آمنة، لكن الهواء قرب الماء أسهل للتنفس".


تحذيرات من تغير المناخ
تزامنت موجة الحر هذه مع تحذيرات متزايدة من تأثيرات التغير المناخي، الذي يُسهم في تكرار موجات الحر، الجفاف، والظواهر الجوية المتطرفة.


وكانت أوروبا الغربية قد سجلت الشهر الماضي أعلى حرارة لشهر يونيو على الإطلاق، وفق بيانات خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة المناخ.

 

لبنان 24

 
 
gnews

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