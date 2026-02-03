الثلاثاء 2026-02-03 11:53 ص

دولة تمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية في كل المدارس

وسيطلب من الأطفال والمعلمين الاحتفاظ بهواتفهم المحمولة في خزائن أو حقائبهم أثناء تواجدهم في الفصول الدراسية. وينطبق هذا الإجراء على المدارس العامة والخاصة وعلى كافة المراحل الدراسية. وقامت عدة دول ب
الوكيل الإخباري-   قررت دولة بوليفيا تنفيذ حظر على استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، مع بدء العام الدراسي في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وسيطلب من الأطفال والمعلمين الاحتفاظ بهواتفهم المحمولة في خزائن أو حقائبهم أثناء تواجدهم في الفصول الدراسية.

وينطبق هذا الإجراء على المدارس العامة والخاصة وعلى كافة المراحل الدراسية.

وقامت عدة دول بالفعل بتطبيق حظر الهواتف المحمولة في المدارس في محاولة لزيادة مدى تركيز الأطفال وتقليل المشتتات، بما في ذلك البرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وجرى صياغة هذا الإجراء تحت إدارة رودريغو باز، المحافظ الوسطي الذي فاز في الانتخابات العام الماضي وتولى منصبه في تشرين الثاني الماضي، بعد حكم دام عقدين من قبل حزب "الحركة نحو الاشتراكية" اليساري.

 
 


