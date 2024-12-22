دولة عربية تتصدر جواز السفر 'الأقوى عالميا'

وجاءت إسبانيا في المركز الثاني برصيد 179 نقطة، متفوقة على ألمانيا. يُسمح لمواطني إسبانيا بدخول 134 دولة دون تأشيرة، والحصول على تأشيرة عند الوصول في 45 دولة.
من ناحية أخرى، شهدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تراجعًا في ترتيبهما. فقد تراجعت المملكة المتحدة، التي كانت ضمن المراكز العشرة الأولى في عام 2017، إلى المركز 32 بعد فقدانها 10 مراتب.
وبالمثل، انخفض جواز السفر الأميركي من المركز 27 في العام الماضي إلى المركز 38 في عام 2024، ليصبح بذلك الأقل قوة بين دول مجموعة السبع "G7". وفي الوقت نفسه، جاء جواز السفر الصيني في المركز 110.
أما بالنسبة للبنان، فقد جاء في المرتبة الـ82 وتخطى العراق وسوريا واليمن وفلسطين والسودان وليبيا وإيران
-
أخبار متعلقة
-
حريق بسبب البرق يخرج عن السيطرة في أستراليا
-
تعود إلى الحضارة المصرية القديمة.. مزاد عالمي يعلن عن بيع قطعة أثرية نادرة
-
شاهد مسنة تايوانية ترفع الأثقال في سن التسعين
-
فيديو.. سائق يدهس شرطيا في لبنان
-
"مروع".. أمريكي يقتل ابنه الرضيع بطريقة غريبة
-
"أخطر سجين".. بريطاني محتجز بصندوق زجاجي تحت الأرض-صور
-
علامات رئيسية تكشف الكذب في ثواني
-
7 طرق لتنمية إبداع طفلك وخياله