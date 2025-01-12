دولة عربية تحجب الانترنت عن سجنائها

وأضاف لعيبي أن وزارة العدل العراقية تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية داخل السجون، لافتًا إلى أنها أبرمت عقودا لتوريد كاميرات مراقبة وأجهزة "سونار" (تصوير ضوئي) للأقسام الإصلاحية، وأنها حاليا في طور التعاقد مع شركة متخصصة لحجب خدمة الإنترنت داخل هذه الأقسام، مبيّنًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار منع أي خروقات مستقبلية.
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