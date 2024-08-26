دولة عربية تدرس حظر تيك توك

ويأتي قرار المجلس البرلماني، حسبما ذكرت صحف مغربية، تفاعلاً مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يُعرض للشباب عبر هذه المنصة. وسرعان ما تباينت ردود الفعل حول هذا المقترح، إذ أيد البعض اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصة، بينما رأى آخرون أن حظرها ليس الحل الأمثل لتوعية الشباب.
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