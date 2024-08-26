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دولة عربية تدرس حظر تيك توك

تيك توك
تيك توك
الإثنين، 26-08-2024 01:08 م

الوكيل الإخباري-   تحدثت مصادر من داخل لجنة التعليم بمجلس النواب المغربي لصحف عن إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف إلى حظر منصة "تيك توك"، والذي سبق أن تقدمت به رداً على "تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية"، حسبما يرى المجلس.

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ويأتي قرار المجلس البرلماني، حسبما ذكرت صحف مغربية، تفاعلاً مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يُعرض للشباب عبر هذه المنصة. وسرعان ما تباينت ردود الفعل حول هذا المقترح، إذ أيد البعض اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصة، بينما رأى آخرون أن حظرها ليس الحل الأمثل لتوعية الشباب.

 

واقترح آخرون على "إكس" حلولاً لتجنب خطر المنصة على الشباب، وقال أحدهم: "أنا أدعو لضرورة توعية الشباب حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعال وليس إلغاء أي منصة".

 

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