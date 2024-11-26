دولة عربية تستورد نحو ربع مليون بقرة

وبحسب الأرقام، فقد بلغ خلال الفترة ما بين 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 ما استورده المغرب من الأبقار 3,769 رأسًا بقيمة 35.56 مليون درهم.
وخلال سنة 2023، تم استيراد 104,748 رأسًا من الأبقار بقيمة تناهز 1.6 مليار درهم، واستفاد من هذه العملية خلال هذه الفترة 105 مستوردين بواقع 731 تصريحًا للاستيراد.
وفي الفترة الممتدة ما بين أول يناير/كانون الثاني إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم استيراد 109,202 رأسًا بقيمة 2.02 مليار درهم. واستفاد من هذه العملية 70 مستوردًا بواقع 256 تصريحًا بالاستيراد.
ويعكس عدد تصريحات الاستيراد الذي يتجاوز عدد المستوردين خلال كل فترات الاستيراد، كون المستوردين المستفيدين من هذه العملية يقدمون تصريحات متعددة خلال كل فترة من هذه الفترات الممتدة ما بين 2022 و2024.
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