دولة عربية تستورد نحو ربع مليون بقرة

الوكيل الإخباري- كشفت بيانات صادرة حديثًا في المغرب عن حجم وقيمة ما استورده المغرب من الأبقار ما بين 2022 و2024، حيث بلغ مجموع ما استورده المغرب من الأبقار من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2024 ما يناهز 217,719 رأسًا من الأبقار، بما يفوق 3.7 مليارات درهم من حيث القيمة.

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وبحسب الأرقام، فقد بلغ خلال الفترة ما بين 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 ما استورده المغرب من الأبقار 3,769 رأسًا بقيمة 35.56 مليون درهم.

واستفاد من عملية الاستيراد هذه 12 مستوردًا، بواقع 27 تصريحًا للاستيراد، وفقًا لـ"موقع المغرب الاقتصادي".



وخلال سنة 2023، تم استيراد 104,748 رأسًا من الأبقار بقيمة تناهز 1.6 مليار درهم، واستفاد من هذه العملية خلال هذه الفترة 105 مستوردين بواقع 731 تصريحًا للاستيراد.



وفي الفترة الممتدة ما بين أول يناير/كانون الثاني إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم استيراد 109,202 رأسًا بقيمة 2.02 مليار درهم. واستفاد من هذه العملية 70 مستوردًا بواقع 256 تصريحًا بالاستيراد.



ويعكس عدد تصريحات الاستيراد الذي يتجاوز عدد المستوردين خلال كل فترات الاستيراد، كون المستوردين المستفيدين من هذه العملية يقدمون تصريحات متعددة خلال كل فترة من هذه الفترات الممتدة ما بين 2022 و2024.