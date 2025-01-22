دولة عربية تعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز

وقالت الشركة في بيان لها، إن الاختبارات التي أُجريت في البئر الاستكشافية "جليعة 2" أظهرت نتائج إنتاجية واعدة، حيث يقدر حجم الحقل بحوالي 74 كيلومترًا مربعًا. وأضافت أن احتياطيات الحقل تقدر بحوالي 800 مليون برميل من النفط المتوسط الكثافة، بالإضافة إلى 600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب، ما يعادل 950 مليون برميل نفط مكافئ.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الاكتشاف يشكل إضافة هامة للموارد الهيدروكربونية لدولة الكويت، ويعزز من إمكانيات اكتشاف مكامن إضافية في العصر الطباشيري العلوي في المنطقة البحرية والمناطق المجاورة. ويأتي هذا الاكتشاف بعد اكتشاف حقل "النوخذة البحري" في يوليو 2024، ما يؤكد نجاح خطة شركة نفط الكويت في الاستكشاف البحري.
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