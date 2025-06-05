دول عربية وإسلامية تحتفل بعيد الأضحى يوم السبت

أعلنت المملكة العربية السعودية، ضمن دول مثل مصر والإمارات وسلطنة عمان والعراق وإندونيسيا، أن الأربعاء 28 مايو 2025 هو غرة شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء السابق، مما يجعل وقفة عرفات يوم الخميس 6 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 7 يونيو 2025.
في المقابل، اعتبرت دول مثل باكستان والمغرب وموريتانيا وماليزيا والهند وبنغلاديش وبروناي أن الخميس 29 مايو هو بداية شهر ذي الحجة، بعد تعذر رؤية الهلال يوم الثلاثاء، لذا يكون عيد الأضحى فيها يوم السبت 8 يونيو 2025.
وأوضحت السلطات الدينية في ماليزيا أن الأربعاء 28 مايو هو آخر أيام شهر ذي القعدة، وبداية ذي الحجة تكون الخميس 29 مايو، ما أدى إلى اختلاف موعد عيد الأضحى بينها وبين دول أخرى.
يعود الاختلاف في مواعيد بداية الشهور القمرية، ومنها ذي الحجة، إلى تباين المواقع الجغرافية واختلاف نتائج الرؤية الشرعية والرصد الفلكي في كل دولة. وتعتمد كل دولة على لجانها الشرعية والفلكية في تحديد بداية الشهور الهجرية حسب ما يثبت لديها.
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