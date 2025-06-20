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ديدان "سامة" تغزو ولاية أمريكية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 20-06-2025 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   أدّت موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة في ولاية تكساس الأميركية إلى انتشار واسع لـ"ديدان المطرقة السامة"، ما أثار حالة من الذعر بين السكان في مناطق مثل دالاس-فورت وورث وهيوستن.اضافة اعلان


وهذه الديدان، التي قد يتجاوز طولها 30 سم، تتميز برأسها العريض الذي يشبه شكل المطرقة، وتعد من الكائنات الغازية والمفترسة التي تهاجم ديدان الأرض والقواقع، مسببة خللًا في النظم البيئية.

ورغم أنها لا تشكل خطرًا مباشرًا على الإنسان، فإن جلدها يفرز مادة سامة تُعرف باسم "تترودوتوكسين"، يمكن أن تُسبب طفحًا جلديًا أو تهيّجًا عند لمسها، وقد تضر بالحيوانات الأليفة التي تبتلعها، إذ سُجّلت حالات تقيؤ لدى الكلاب نتيجة لذلك.

وأعرب عدد من السكان عن خوفهم واشمئزازهم من شكل الديدان وحركتها. وكتب أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي: "هيوستن، لدينا مشكلة!"، بينما نشر آخر مقطعًا يظهر فيه 3 ديدان على شرفته قائلًا: "احذروا، فهي سامة عند اللمس".

وفي هيوستن، وصفت إحدى السكان الدودة بأنها "مخيفة"، بينما قالت أخرى: "صغيرة لكن لا يمكن تجاهلها. يجب الحذر منها لحماية حيواناتنا الأليفة".

وحذّر "معهد تكساس للأنواع الغازية" من أن هذه الديدان تهدد التوازن البيئي لأنها تفترس ديدان الأرض المفيدة. وبما أنها تتكاثر لاجنسيًا، فإن مجرد تقطيعها يؤدي إلى تكاثرها. لذا يُنصح بعدم لمسها مباشرة وارتداء قفازات أو استخدام منشفة ورقية، ووضعها في كيس بلاستيكي يحتوي على ملح أو خل، أو تجميدها في كيس محكم الإغلاق.

ويرجّح الخبراء أن سبب خروج هذه الديدان إلى سطح الأرض هو تشبّع التربة بالماء، ما يدفعها للبحث عن الهواء والفرائس.

روسيا اليوم
 
gnews

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