ذئب يهيمن على غابات هولندا ويهاجم الأطفال

وجاء في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أن "مقاطعة أوتريخت تدعو جميع الزوار إلى توخي الحذر الشديد عند زيارة منطقة تلال أوتريخت ريدج. النصيحة العاجلة هي عدم زيارة هذه الغابات مع الأطفال".
ولم يصب الطفل في هذا الحادث بأذى، لكن فتاة صغيرة كانت في نزهة بعد المدرسة تعرّضت للعض قبل 10 أيام في نفس المنطقة، وأكدت اختبارات الحمض النووي أن الذئب ذاته هو السبب.
وتُسمى المنطقة "تلال أوتريخت ريدج"، وهي غابات كثيفة تلقى إقبالًا كبيرًا من طرف الباحثين عن التنزه ومحترفي ركوب الدراجات والعدائين.
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