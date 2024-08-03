ذئب يهيمن على غابات هولندا ويهاجم الأطفال

الوكيل الإخباري - أصدرت السلطات في هولندا، تحذيرًا عاجلًا بضرورة تجنّب غابات وسط البلاد، بعد عدّة حوادث "مزعجة" سببها ذئب.



وجاء في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أن "مقاطعة أوتريخت تدعو جميع الزوار إلى توخي الحذر الشديد عند زيارة منطقة تلال أوتريخت ريدج. النصيحة العاجلة هي عدم زيارة هذه الغابات مع الأطفال".

وحسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الحادثة الأخيرة وقعت صباح يوم الأربعاء، حين واجه "حيوان كبير" يعتقد أنه ذئب، طفلًا قرب قرية أوسترليتز، على بعد نحو 16 كيلومترًا شرقي مدينة أوتريخت.



ولم يصب الطفل في هذا الحادث بأذى، لكن فتاة صغيرة كانت في نزهة بعد المدرسة تعرّضت للعض قبل 10 أيام في نفس المنطقة، وأكدت اختبارات الحمض النووي أن الذئب ذاته هو السبب.



وتُسمى المنطقة "تلال أوتريخت ريدج"، وهي غابات كثيفة تلقى إقبالًا كبيرًا من طرف الباحثين عن التنزه ومحترفي ركوب الدراجات والعدائين.