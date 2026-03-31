ذباب أسود لاسع يغزو جنوب كاليفورنيا

الوكيل الإخباري- يواجه سكان جنوب كاليفورنيا هذا الربيع موجة من الذباب الأسود اللاسع، الذي يهاجم الناس والحيوانات الأليفة في سفوح وادي سان غابرييل، مسببا طفحا جلديا أحمر اللون وحكة شديدة.

وتظهر هذه الحشرات، التي تصنف كنوع من الذباب الأسود الشائع في مناطق الأنهار، بأعداد غير معتادة لهذا الموسم، ما أثار قلق السكان في مجتمعات مثل أزوسا وألتادينا وغليندورا وسان ديماس الأمريكية.



وقالت أناييس ميدينا دياز، مديرة الاتصالات في منطقة مكافحة البعوض والناقلات في وادي سان غابرييل، لقناة KTLA: "هذا ذباب صغير جدا، أصغر من البعوضة، ويتكاثر عادة في المياه الجارية". وأضافت أن أعداد الذباب ارتفعت إلى المئات في وقت أبكر بكثير من المعتاد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنها طمأنت السكان بأن الذباب الأسود مزعج لكنه لا ينقل الأمراض.