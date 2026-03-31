ذباب أسود لاسع يغزو جنوب كاليفورنيا

الثلاثاء، 31-03-2026 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   يواجه سكان جنوب كاليفورنيا هذا الربيع موجة من الذباب الأسود اللاسع، الذي يهاجم الناس والحيوانات الأليفة في سفوح وادي سان غابرييل، مسببا طفحا جلديا أحمر اللون وحكة شديدة.

وتظهر هذه الحشرات، التي تصنف كنوع من الذباب الأسود الشائع في مناطق الأنهار، بأعداد غير معتادة لهذا الموسم، ما أثار قلق السكان في مجتمعات مثل أزوسا وألتادينا وغليندورا وسان ديماس الأمريكية.


وقالت أناييس ميدينا دياز، مديرة الاتصالات في منطقة مكافحة البعوض والناقلات في وادي سان غابرييل، لقناة KTLA: "هذا ذباب صغير جدا، أصغر من البعوضة، ويتكاثر عادة في المياه الجارية". وأضافت أن أعداد الذباب ارتفعت إلى المئات في وقت أبكر بكثير من المعتاد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنها طمأنت السكان بأن الذباب الأسود مزعج لكنه لا ينقل الأمراض.

 

ويزدهر الذباب في المياه سريعة الجريان مثل نهر سان غابرييل، حيث توفر البيئات المثالية لنمو اليرقات قبل خروج الذباب البالغ وانتشاره في المجتمعات المجاورة. وأدى الطقس الشتوي الدافئ غير المعتاد وذوبان الثلوج المبكر إلى خلق ظروف مثالية لتكاثر الذباب بسرعة أكبر من المعتاد.

 
 


أخبار محلية نقيب المحامين يكشف سبب عدم اشتراك المحامين بالضمان الاجتماعي

عواقب استهلاك الملح الزائد على القلب

طب وصحة عواقب استهلاك الملح الزائد على القلب

الأردن يدين المخطط الإرهابي ضد مملكة البحرين ويؤكد تضامنه المطلق معها

أخبار محلية الأردن يدين المخطط الإرهابي ضد مملكة البحرين ويؤكد تضامنه المطلق معها

التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان الثانوية العامة لعام 2026

أخبار محلية التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان الثانوية العامة لعام 2026

طب وصحة أخطاء ليلية شائعة تضر بصحة القلب

فلسطين تدعو الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي فلسطين تدعو الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الـ 32 وسط دعوات مقدسية لكسر الحصار

فلسطين الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الـ 32 وسط دعوات مقدسية لكسر الحصار

