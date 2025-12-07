ذعر بعد ظهور تماسيح في "الشرقية" بمصر (فيديو)

وأشار مدير الطب البيطري بالشرقية إلى أن التقديرات ترجّح وجود تمساح أو اثنين فقط، مرجحًا أن يكون ظهورها ناتجًا عن تخلّص بعض الأشخاص منها بعد تربيتها في المنازل، خاصة أن المصرف غير متصل بالنيل.
وتم الاستعانة بخبراء من أسوان للمساعدة، بعد انتشار فيديو وثّق وجود التماسيح وأثار رعب السكان، فيما وجّه محافظ الشرقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأهالي.
الله الوكيل الشرقية حواراتها كترت ياولاد 😦 pic.twitter.com/NytEIBLNtM
