الأحد 2025-12-07 12:12 م

ذعر بعد ظهور تماسيح في "الشرقية" بمصر (فيديو)

غا
تعبيرية
الأحد، 07-12-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   سادت حالة من الذعر في قرية الزوامل بالشرقية بعد ظهور تماسيح داخل مصرف زراعي قريب من المنازل. ودفعت السلطات بفرق متخصصة لمحاولة اصطيادها، لكن العملية تواجه صعوبة بسبب تجمهر الأهالي واتساع المصرف.

اضافة اعلان


وأشار مدير الطب البيطري بالشرقية إلى أن التقديرات ترجّح وجود تمساح أو اثنين فقط، مرجحًا أن يكون ظهورها ناتجًا عن تخلّص بعض الأشخاص منها بعد تربيتها في المنازل، خاصة أن المصرف غير متصل بالنيل.


وتم الاستعانة بخبراء من أسوان للمساعدة، بعد انتشار فيديو وثّق وجود التماسيح وأثار رعب السكان، فيما وجّه محافظ الشرقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأهالي.

 

 

 

 

ارم نيوز  

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية العميد الدباس: أولوية لهؤلاء عند تقديم طلبات التجنيد في الأمن العام

سقوط فتاة في عبارة بعمان

خاص بالوكيل شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو

لال

فن ومشاهير علاء زلزلي يعود بعد غياب طويل ويطلق ألبومه الجديد

قفل

منوعات الفرن الكهربائي.. 3 طرق لتقليل فاتورة الكهرباء دون التأثير على الطهي

استقبلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية المنتسبين لدورة الإدارة العليا للضباط رقم (6)، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية المعتمد لدى معهد الإدارة والتدريب الل

أخبار محلية وزارة التخطيط تستقبل عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوجِّه بإجراء توسعة وصيانة لمدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين

فل

منوعات عملية إنقاذ تحبس الأنفاس لعاملي تنظيف نوافذ في أمريكا

ت

شؤون برلمانية نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه



 






الأكثر مشاهدة