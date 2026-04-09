ذعرٌ في الولايات المتّحدة... ومخاوف كبيرة من موجات "تسونامي مُرعبة"

الخميس، 09-04-2026 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   اشتعلت المخاوف في الولايات المتحدة، وبشكل خاص في بعض المدن الساحلية، بأن تجتاحها موجات تسونامي مرعبة قد تخلف أضراراً كبيرة وتؤدي إلى إغراق أحياء بأكملها، وذلك بعد رصد سلسلة من الزلازل في أعمق نقطة بالمحيط الأطلسي والمناطق المحيطة بها.اضافة اعلان


وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليه "العربية"، فقد ضرب ما لا يقل عن 50 زلزالاً منطقة خندق بورتوريكو شمال جزر العذراء منذ الأول من نيسان الحالي، كما سُجل زلزال بقوة 5.0 درجات في 31 آذار، قبيل بدء سلسلة الزلازل المشار إليها.

وقالت مراكز الرصد إن قوة الزلازل تراوحت بين 1.6 و4.3 درجة، لكن معظمها كان بين 3.0 و3.4 درجات.

ويمتد خندق بورتوريكو، الواقع على بعد حوالي 120 كيلومتراً شمال بورتوريكو عند حدود صفيحتي الكاريبي وأميركا الشمالية، لأكثر من 800 كيلومتر، ويبلغ عمق أعمق نقطة فيه، المعروفة باسم "ميلووكي ديب"، أكثر من 8600 متر تحت مستوى سطح البحر.

وأجرى العلماء دراسات مُوسعة لتقييم مخاطر التسونامي على طول ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة، باستخدام مئات سيناريوهات الزلازل لتحديد أخطر المصادر المُحتملة.

وتُشير النماذج الحاسوبية إلى أن الزلازل القوية للغاية في الخندق، والتي تتراوح قوتها بين 8.6 و8.9 درجة، يُمكن أن تُولّد أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى ما بين 11 و16 قدماً في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا.

كما أشار المراقبون إلى ما يبدو أنه مجموعتين مُنفصلتين من النشاط الزلزالي تتشكّلان على طول نظام الخندق.
 
 


