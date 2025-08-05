ذعر في بريطانيا بعد العثور على "فأر بحجم قطة" داخل منزل - صور

الوكيل الإخباري- عُثر في منزل بشمال يوركشاير على فأر ضخم يبلغ طوله أكثر من 22 بوصة (نحو 56 سم)، أي بحجم قطة تقريبًا، ما أثار موجة قلق بين السكان.

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المستشاران ديفيد تايلور وستيفن مارتن أكدا عبر فيسبوك أن الأمر ليس حالة فردية، بل جزء من "مشكلة متزايدة" في المنطقة، داعين إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة تفشي القوارض، وليس الاكتفاء بالنصائح.



وأشارا إلى أن الفئران عادت بأعداد أكبر رغم حملات سابقة لمكافحتها قبل عامين، ونشرا صورًا توثق حجم الفأر وجحور القوارض في الأحياء .









ارم نيوز