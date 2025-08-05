الثلاثاء 2025-08-05 10:22 ص
 

ذعر في بريطانيا بعد العثور على "فأر بحجم قطة" داخل منزل - صور

ه
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   عُثر في منزل بشمال يوركشاير على فأر ضخم يبلغ طوله أكثر من 22 بوصة (نحو 56 سم)، أي بحجم قطة تقريبًا، ما أثار موجة قلق بين السكان.

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المستشاران ديفيد تايلور وستيفن مارتن أكدا عبر فيسبوك أن الأمر ليس حالة فردية، بل جزء من "مشكلة متزايدة" في المنطقة، داعين إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة تفشي القوارض، وليس الاكتفاء بالنصائح.


وأشارا إلى أن الفئران عادت بأعداد أكبر رغم حملات سابقة لمكافحتها قبل عامين، ونشرا صورًا توثق حجم الفأر وجحور القوارض في الأحياء .

 

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ارم نيوز 

 
 
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