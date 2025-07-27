ذكاء اصطناعي يكشف أسرار نقوش رومانية عمرها قرون

الوكيل الإخباري- في خطوة قد تعيد تشكيل فهمنا للتاريخ القديم، أعلنت Google DeepMind عن إطلاق أداة ذكاء اصطناعي متقدمة باسم "إينياس" (Aeneas)، بالتعاون مع عدد من المؤرخين الأوروبيين. تهدف هذه الأداة الثورية إلى تحليل النقوش اللاتينية القديمة، تحديد زمنها ومكانها بدقة، وحتى استكمال الكلمات المفقودة منها.

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🔍 ماذا يفعل "إينياس"؟

تمت تسمية الأداة تيمّنًا بالبطل الطروادي الأسطوري "إينياس"، وهي مدربة على قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 200 ألف نقش روماني، تحتوي على ما يزيد عن 16 مليون حرف. وتتميز الأداة بقدرتها على:

🗺️ تحديد الموقع الجغرافي والحقبة الزمنية للنقش بدقة قد تصل إلى 13 سنة فقط من الخطأ الزمني.

✍️ اقتراح كلمات مفقودة لاستكمال النقوش المتآكلة أو المتضررة.

🔗 الربط بين النقوش عبر تحليلات لغوية وتاريخية متقدمة، تتجاوز التشابه السطحي للكلمات.



👩‍🏫 ردود فعل الباحثين

د. ثيا سومرشيلد، المؤرخة بجامعة نوتنغهام، وصفت النتائج بـ"المذهلة".

المؤرخة البريطانية البارزة ماري بيرد قالت إن "البرنامج واعد بتغيير طريقة دراستنا للنقوش إلى الأبد".



🧠 هل يحلّ الذكاء الاصطناعي محل المؤرخ؟

على الرغم من أن "إينياس" أظهر فعالية تجاوزت 90% في التجارب التي أجريت بالتعاون مع 23 مؤرخًا محترفًا، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأداة لا تهدف إلى استبدال الخبرة البشرية، بل إلى دعمها وتوسيع قدراتها، واعتُبرت بمثابة قفزة نوعية في أدوات البحث التاريخي.



📌 خلاصة:

"إينياس" ليس مجرد برنامج، بل أداة تعيد كتابة التاريخ بلغة المستقبل. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة الأكاديمية، أصبح فهم الحضارة الرومانية اليوم أعمق وأكثر دقة من أي وقت مضى.