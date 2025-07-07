ذهب وزئبق أحمر.. يوتيوبر مغربي يثير الجدل بفيديو "الكنز"

ووثق "بنسناس" في الفيديو لحظات استخراج ما قال إنه كنز، مستخدماً جهازاً للكشف عن المعادن، حيث ظهر وهو يحفر في جدار مغطى بالزليج المغربي التقليدي، قبل أن يعثر على إناء قديم.
وظهر اليوتيوبر في الفيديو وهو يستخرج من الإناء قطعاً من الذهب الخالص ومخطوطات فرعونية.
كما عثر، حسب روايته، على ما وصفه بـ"الزئبق الأحمر"، وهي مادة يُشاع أنها تُباع في السوق السوداء بأسعار خيالية.
وحصد الفيديو، الذي نُشر على قناته في يوتيوب، مئات الآلاف من المشاهدات في وقت وجيز، وأثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض طريقة مبتكرة لإثارة الضجة ورفع نسب المشاهدة لفيديوهاته على منصة "اليوتيوب". وقال أحد المعلقين: "كل شيء مزيف بنسبة 100 بالمئة".
وقد اتهم آخرون "بنسناس" بفبركة الفيديو، ووضع المخطوطات والتحف داخل المكان، والاستخفاف بعقول المتابعين.
في المقابل، رأى آخرون أن ما عُثر عليه قد يكون كنزاً حقيقياً، مشيرين إلى أن العديد من مناطق المغرب معروفة باحتضانها لكنوز مدفونة منذ قرون.
سكاي نيوز
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