الإثنين 2025-07-07 07:28 ص
 

ذهب وزئبق أحمر.. يوتيوبر مغربي يثير الجدل بفيديو "الكنز"

ظهر الشاب وهو يستخرج إناءً قديماً به قطع من الذهب
ظهر الشاب وهو يستخرج إناءً قديماً به قطع من الذهب
 
الإثنين، 07-07-2025 07:06 ص
الوكيل الإخباري- أثار اليوتيوبر المغربي المعروف بـ"بنسناس" جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو يقول فيه إنه عثر على كنز داخل أحد القصور المهجورة التي يملكها أحد رجالات السلطة في مدينة بني ملال، وسط المغرب.اضافة اعلان


ووثق "بنسناس" في الفيديو لحظات استخراج ما قال إنه كنز، مستخدماً جهازاً للكشف عن المعادن، حيث ظهر وهو يحفر في جدار مغطى بالزليج المغربي التقليدي، قبل أن يعثر على إناء قديم.

وظهر اليوتيوبر في الفيديو وهو يستخرج من الإناء قطعاً من الذهب الخالص ومخطوطات فرعونية.

كما عثر، حسب روايته، على ما وصفه بـ"الزئبق الأحمر"، وهي مادة يُشاع أنها تُباع في السوق السوداء بأسعار خيالية.

وحصد الفيديو، الذي نُشر على قناته في يوتيوب، مئات الآلاف من المشاهدات في وقت وجيز، وأثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض طريقة مبتكرة لإثارة الضجة ورفع نسب المشاهدة لفيديوهاته على منصة "اليوتيوب". وقال أحد المعلقين: "كل شيء مزيف بنسبة 100 بالمئة".

وقد اتهم آخرون "بنسناس" بفبركة الفيديو، ووضع المخطوطات والتحف داخل المكان، والاستخفاف بعقول المتابعين.

في المقابل، رأى آخرون أن ما عُثر عليه قد يكون كنزاً حقيقياً، مشيرين إلى أن العديد من مناطق المغرب معروفة باحتضانها لكنوز مدفونة منذ قرون.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال ترامب يعلن عن فرض رسوم تجارية إضافية على مؤيدي مجموعة دول "بريكس"

دراسة تربط بين تناول الألبان والأجبان قبل النوم والكوابيس

منوعات دراسة: تناول منتجات الألبان قبل النوم قد يكون سبب "الكوابيس"

سفينة "ماجيك سيز" (صورة أرشيفية)

عربي ودولي إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لهجوم قبالة الحديدة في البحر الأحمر

ظهر الشاب وهو يستخرج إناءً قديماً به قطع من الذهب

منوعات ذهب وزئبق أحمر.. يوتيوبر مغربي يثير الجدل بفيديو "الكنز"

ل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو

ب

الطقس أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق حتى الأربعاء

صاروخ

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

تعبيرية

طب وصحة دراسة جدلية.. علاقة مقلقة بين الولادة القيصرية وسرطان الأطفال



 
 





الأكثر مشاهدة