ذوبان القارة القطبية الجنوبية يرفعها عن المحيط

وتقول ناتاليا غوميز، عالمة الجليد بجامعة ماكغيل الكندية: «إن فهم تأثير الدومينو لذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية أمر بالغ الأهمية». وفي السنوات القليلة الماضية، ظل الجليد في القارة القطبية الجنوبية منخفضًا.
ويقول تيري ويلسون، عالم الجيولوجيا بجامعة ولاية أوهايو: «تُظهر قياساتنا أن الأرض الصلبة التي تشكل قاعدة الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية يتغير شكلها بسرعة مدهشة. ويحدث الارتفاع نتيجة ذوبان الجليد على السطح على مدى عقود، وليس على مدى آلاف السنين».
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