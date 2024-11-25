 
الإثنين 2024-11-25 11:04 ص
 

رئيس دولة يوقع قانونا يشطب ديون مواطنيه حتى 100 ألف دولار!

مواطنون روس - أرشيفية
مواطنون روس - أرشيفية
الإثنين، 25-11-2024 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يتيح للمجندين الجدد الذين يتطوعون للقتال في أوكرانيا شطب ديونهم غير المسددة، التي قد تصل إلى 100 ألف دولار.اضافة اعلان


ويشمل القانون الجديد كل من يوقع عقدًا للقتال لمدة عام، بدءًا من 1 ديسمبر، ما يفتح الباب أمام آلاف الروس للتخلص من أعباء ديونهم، بينما تتزايد حاجة روسيا الماسة للمقاتلين في حربها المستمرة منذ 3 سنوات.

ويشمل هذا التشريع الديون التي تصل نحو 10 ملايين روبل (حوالي 96 ألف دولار)، مما يجعلها فرصة مغرية لبعض الأشخاص للخلاص من أزماتهم المالية مقابل خوض معركة في أوكرانيا.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تكثف روسيا محاولاتها لإيجاد حلول مبتكرة لتجنيد المقاتلين في حربها التي تستنزف مواردها البشرية.

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