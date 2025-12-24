الأربعاء 2025-12-24 12:13 م

رائحة غير معتادة على متن الطائرات قبل الإقلاع.. ما سببها؟

الأربعاء، 24-12-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-   يشتكي بعض الركاب من رائحة غريبة على متن الطائرات قبل الإقلاع في الأجواء الباردة، يوصفها البعض بأنها حلوة مثل شراب القيقب، بينما يشبهها آخرون برائحة البصل أو الجسم، ما أثار تساؤلات واسعة بين المسافرين.

وأوضح الطيار المدرب كيفن سينغ أن السبب يعود غالبًا إلى عملية إزالة الجليد عن الطائرة قبل الإقلاع، والتي تتضمن رش سوائل ساخنة لإذابة الثلج، ثم سائل مضاد للتجمد لمنع تراكمه على الأجنحة.


وبيّن أن الرائحة ناتجة عن مادة الجليكول، وهي المكوّن الأساسي في سوائل إزالة الجليد، وتُستخدم أيضًا في السيارات شتاءً، وتتميز برائحة حلوة خفيفة قد تكون مزعجة للبعض.


وأكد سينغ أن هذه السوائل غير سامة وآمنة عند الاستنشاق، مشيرًا إلى أن بعض الركاب ذوي الحساسية قد يشعرون بتهيج بسيط أو عطس، بينما لا يتأثر معظم المسافرين.

 

