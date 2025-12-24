رائحة غير معتادة على متن الطائرات قبل الإقلاع.. ما سببها؟

وأوضح الطيار المدرب كيفن سينغ أن السبب يعود غالبًا إلى عملية إزالة الجليد عن الطائرة قبل الإقلاع، والتي تتضمن رش سوائل ساخنة لإذابة الثلج، ثم سائل مضاد للتجمد لمنع تراكمه على الأجنحة.
وبيّن أن الرائحة ناتجة عن مادة الجليكول، وهي المكوّن الأساسي في سوائل إزالة الجليد، وتُستخدم أيضًا في السيارات شتاءً، وتتميز برائحة حلوة خفيفة قد تكون مزعجة للبعض.
وأكد سينغ أن هذه السوائل غير سامة وآمنة عند الاستنشاق، مشيرًا إلى أن بعض الركاب ذوي الحساسية قد يشعرون بتهيج بسيط أو عطس، بينما لا يتأثر معظم المسافرين.
