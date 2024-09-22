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رائحة كريهة تكشف جثة امرأة في ثلاجة بالهند

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 03:16 م

الوكيل الإخباري-   قادت رائحة كريهة إلى اكتشاف جريمة مروعة في الهند، إذ عثرت شرطة ولاية بنغالورو على جثة شابة عشرينية مقطعة ومحفوظة داخل ثلاجة منزلها.

وفقاً لموقع "أن دي تي في" الهندي، استنجد الجيران بالشرطة بعد انبعاث رائحة كريهة من شقة في منطقة فياليكافال بمقاطعة بنغالورو.

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ورغم أن الجثة كانت مشوهة في الثلاجة، غير أن الشرطة حدّدت هوية المرأة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل لضمان سرية التحقيقات حسب مفوّض الشرطة ساتيش كومار.


وأوضح أن الثلاجة كانت لا تزال قيد التشغيل، رغم أن الديدان قد غطت الجثة. واكتفى كومار بالإشارة إلى أن المرأة ليست مالكة الشقة الصغيرة، وهي مقيمة في ولاية بنغالورو، لكن أصولها من ولاية أخرى، واعداً بالكشف عن المزيد من المعلومات بعد إتمام التحقيقات.

الحادثة ليست جديدة
ذكر كومار أن فريقين من "الأدلة الجنائية" و"مختبر علوم الطب الشرعي" رفعا كل البصمات المتواجدة في مسرح الجريمة، حيث تبيّن أنّ المرأة قتلت وقُطعت منذ فترة وليست حديثة حتى خرجت الرائحة رغم حفظها في الثلاجة.


وخلص إلى نوع من التشابه مع قضية أخرى وقعت عام 2022، حين قتلت عشرينية في دلهي على يد حبيبها الذي ألقى بجثتها المقطعة في منطقة غابات بالقرب منزلهما.

 

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gnews

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