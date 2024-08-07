رجل أعمال مصري يحول منزله لحديقة حيوانات

الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على رجل أعمال حوّل الفيلا الخاصة به إلى حديقة حيوانات ، بعدما شاهد ضابط شرطة أثناء مروره بالمكان أسداً يقف أعلى سور الفيلا ويراقب المارة.



وكشف محرر شؤون وزارة الداخلية المصرية، فتحي أبو سليمان، تفاصيل إلقاء القبض على رجل الأعمال، قائلاً إن البداية كانت عندما شاهد ضابط شرطة أثناء مرور قوة لتفقد الحالة الأمنية في منطقة المعادي، أسداً واقفاً أعلى سور فيلا.



وأوضح في مداخلة هاتفية " أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التحفظ على الأسد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



وأشار إلى أنه تم استدعاء صاحب الفيلا على الفور، وتبين أنه رجل أعمال يبلغ من العمر 55 سنة، مالك قرية سياحية، وتبين حيازته شهادة تثبت سلامة التطعيمات الخاصة بالأسد وأرفق شهادة باسمه وتاريخ ميلاده وشهادة تطعيماته.

وأضاف، أنه أثناء التفتيش تبين أن مالك الفيلا يربي بخلاف الأسد، 10 كلاب مختلفة الفصائل أعلى سطح الفيلا، بالإضافة إلى 25 قطة.



وقررت الجهات المختصة تسليم الأسد إلى إدارة الحياة البرية لكونه غير مرخص بتربيته في المنازل.