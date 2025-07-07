رجل أعمال يقدم الخلطة السحرية للوصول إلى أول مليون في حياتك

1. كن منتجًا أكثر من كونك مستهلكًا
أولى النصائح التي قدّمها تيلبوري هي التركيز على الإنتاج بدلًا من الاستهلاك، موضحًا أن من يستهلك أكثر مما يُنتج لن يجد الوقت أو التركيز اللازم للنجاح.
وأكد أن الانغماس في الاستهلاك يستنزف الموارد، ويُبعد الإنسان عن بناء أصول أو مهارات يمكن أن تدرّ عليه عائدًا طويل الأمد.
2. افعل عكس ما يفعله الجميع
ثاني الدروس التي طرحها تيلبوري يتعلق بمسار التفكير الجماعي، حيث نصح بعدم السير في خطى الأغلبية، قائلًا: «إذا فعلت ما يفعله الجميع، فستحصل على النتائج ذاتها».
ودعا إلى كسر النمطية والسعي نحو التميّز، لأن طريق النجاح يتطلب قرارات غير معتادة وخارج الإطار التقليدي.
3. اعمل بذكاء مستفيدًا من التكنولوجيا
الدرس الثالث الذي شدد عليه هو أهمية العمل الذكي، وليس فقط العمل الجاد، مؤكدًا أن أدوات مثل الذكاء الاصطناعي جعلت من بناء الأعمال التجارية أمرًا أسهل من أي وقت مضى.
وقال تيلبوري: «إذا تجاهلت هذه الأدوات الحديثة، فستتخلف عن الآخرين بسرعة كبيرة»، داعيًا إلى مواكبة التحولات التكنولوجية واستثمارها لصالح الفرد.
4. اسأل بذكاء.. فالسؤال نصف الطريق
في رابع دروسه، لفت تيلبوري إلى أن طريقة طرح الأسئلة تؤثر كثيرًا على فرص النجاح، موضحًا أن الرسائل التي تبدأ بصيغ مترددة مثل: «مرحبًا، أعلم أنك مشغول.. هل يمكنني طرح سؤال؟» تُضيّع فرصة التواصل من اللحظة الأولى.
وأكد أهمية اختيار الكلمات المناسبة، وتوجيه الأسئلة إلى الأشخاص المناسبين، لأن جودة السؤال تقود إلى جودة الجواب، وبالتالي نتائج أفضل.
5. سدّد بطاقتك الائتمانية بالكامل دائمًا
أما خامس الدروس فيتعلق بالإدارة الذكية للديون، حيث أوصى بضرورة تسديد الرصيد الكامل للبطاقات الائتمانية شهريًا، محذرًا من ترك جزء من الرصيد دون سداد، لما لذلك من أثر سلبي على التقييم الائتماني وخسارة المال بسبب الفوائد المتراكمة.
وأضاف: «اجعل هذا السلوك عادة، وستستفيد منه طوال حياتك».
6. ادخر للتقاعد من الآن وليس لاحقًا
في الدرس السادس، تحدّث تيلبوري عن خطأ شائع يتمثل في تأجيل الادخار للمستقبل، مشددًا على أن الادخار المبكر، حتى لو بمبالغ بسيطة، يُحدث فرقًا كبيرًا على المدى الطويل.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يرون أن الاستثمار مضيعة للوقت لأن عوائده ليست فورية، لكنه أكد أن بناء دخل سلبي عبر الادخار والاستثمار ضرورة لا بدّ منها لضمان الاستقرار في سنوات التقاعد.
7. لا تستثمر دون بحث دقيق
أما آخر الدروس التي قدّمها، فكان تحذيرًا مباشرًا من الوقوع في فخ الاستثمارات العشوائية، وقال تيلبوري: «رأيت كثيرين يخسرون أموالهم لأنهم لم يُجروا البحث الكافي قبل الدخول في استثمار معيّن».
وأضاف: «إذا شعرت بأن هناك من يضغط عليك لاتخاذ قرار استثماري سريع، فهذه في الغالب إشارة إنذار.. التسرّع في القرارات المالية هو طريق الخسارة».
المصري اليوم
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