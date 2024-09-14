رجل امريكي يواجه الموت بلدغة ثعبان كان يربيه في المنزل

ووفق صحيفة «ميترو»، عُثر على بعض من أكثر الثعابين رعباً التي يعرفها البشر داخل منزل جيفري ليبوفيتز، بما في ذلك: أفعى مامبا خضراء، وأفعى غابون، وأفعى فيردي لاسي، وأفعى موت، وأفعيان كوبرا من الغابة السوداء، وثعبان تايبان الداخلي، وغيرها.
وكان ثعبان تايبان هو الذي حاول قتل جيفري، الذي لا يزال في حالة خطيرة. وتحدث جيف كامبر، عالم الأحياء ومتخصص الثعابين في جامعة فرانسيس ماريون، عن خطورة الثعبان تايبان الداخلي، وقال: «إنه يحتوي على مكونات سامة للإنسان ومكونات تؤثر على العضلات والقلب، لذا فإن سمه خطير وقوي للغاية».
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