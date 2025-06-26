رجل يطعن طفليه حتى الموت في مصر

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بالحادث، حيث كشفت التحريات أن والد الطفلين هو مرتكب الجريمة، إذ انهال عليهما طعنًا ثم لاذ بالفرار.
وتمكنت قوة من مباحث قويسنا، بقيادة المقدم جمال عبد العظيم، من ضبط المتهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة التي بدأت التحقيقات.
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