رجل يطعن طفليه حتى الموت في مصر

الوكيل الإخباري- تباشر النيابة العامة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية التحقيق مع رجل متهم بقتل طفليه طعنًا بسكين في قرية قويسنا البلد.

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وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بالحادث، حيث كشفت التحريات أن والد الطفلين هو مرتكب الجريمة، إذ انهال عليهما طعنًا ثم لاذ بالفرار.



وتمكنت قوة من مباحث قويسنا، بقيادة المقدم جمال عبد العظيم، من ضبط المتهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة التي بدأت التحقيقات.