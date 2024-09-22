رجل يعثر على قذيفة مدفعية أثناء سيره على الكورنيش في ألمانيا

الوكيل الإخباري- عثر أحد المارة على قذيفة مدفعية من مخلَّفات الحرب العالمية الثانية على كورنيش ميناء مدينة مانهايم الألمانية.

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وأكدت الشرطة، اليوم، أن خدمة إبطال مفعول الذخائر المتفجرة انتشلت القذيفة في وقت متأخر من مساء أمس ونقلتها بعيدًا.



ووفقًا للبيانات، من المرجَّح أن القذيفة استُخرجت خلال أعمال بناء، وتم وضعها في الموقع الذي وُجدت فيه دون إبلاغ الجهات المسؤولة. ووفقًا لتقييم خدمة إبطال الذخائر المتفجرة، لم يكن هناك أي خطر مباشر على السكان.



وطوَّقت الشرطة المنطقة المحيطة بالموقع وأخلت مبنى سكنيًا مجاورًا ومطعمًا كإجراء احترازي. وتأثر نحو 70 شخصًا بهذه الإجراءات. وعندما انتهت العملية، تمكن المتضررون من العودة إلى منازلهم.