الخميس 2025-04-24 01:23 م
 

رجل يقفز من شرفة منزله لحظة "زلزال إسطنبول" - فيديو

4ثقيب
لحظة قفز التركي من الطابق الثالث على سيارة
 
الخميس، 24-04-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، مقطع فيديو صادمًا يُظهر رجلاً يقفز من شرفة أحد المنازل في إسطنبول لحظة وقوع الزلزال، في مشهد يجسد حالة الذعر التي عمّت المدينة.
وشهدت عدة مناطق في إسطنبول لحظات من الفزع، حيث هرع المواطنون إلى الشوارع وسط صرخات وتصاعد الأصوات من داخل المباني، عقب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ليعدّ من أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.

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وأكدت سلطات ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصاً، معظمهم بسبب القفز من النوافذ أو الشرفات في محاولة للهروب، وقد تراوحت الإصابات بين كسور ورضوض، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.


وتواصل السلطات تقييم الأضرار ومتابعة الوضع الصحي للمصابين، في وقت حثّت فيه السكان على اتباع إجراءات السلامة وعدم الذعر خلال الكوارث الطبيعية.

 

 

 

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