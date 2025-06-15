رجل يهاجم مصرفا في تركيا لطلب قرض تحت التهديد - فيديو

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الرجل، البالغ من العمر 56 عامًا، دخل إلى المصرف وهو يحمل بندقية صيد، وطلب من إحدى الموظفات منحه قرضًا بشكل فوري.
وأظهر مقطع فيديو لحظة تدخل الشرطة والقبض على المهاجم ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
Pompalı tüfekle kredi çekmeye geldi!— Ekol TV (@ekoltvv) June 13, 2025
Eskişehir’de, elinde tüfekle bir banka şubesine girip borcu olduğunu söyleyerek kredi isteyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. pic.twitter.com/uDmsobcGSe
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