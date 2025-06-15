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رجل يهاجم مصرفا في تركيا لطلب قرض تحت التهديد - فيديو

عتة
تعبيرية
 
الأحد، 15-06-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-  هاجم رجل مسلح أحد فروع مصرف "زراعات" الحكومي في مدينة إسكي شهير التركية، مطالبًا بالحصول على قرض لتسديد ديونه، وذلك تحت تهديد السلاح.

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وذكرت وسائل إعلام تركية أن الرجل، البالغ من العمر 56 عامًا، دخل إلى المصرف وهو يحمل بندقية صيد، وطلب من إحدى الموظفات منحه قرضًا بشكل فوري.


وأظهر مقطع فيديو لحظة تدخل الشرطة والقبض على المهاجم ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

 

 

لبنان 24 

 
gnews

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