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رحلة الإجازة تتحول إلى مأساة.. سعودي يفقد زوجته في تركيا

غرق
غرق




 

السبت، 03-08-2024 08:43 ص

 الوكيل الإخباري - لم يتوقع مواطن سعودي أن تتحول رحلته إلى تركيا من أجل قضاء إجازة الصيف إلى كابوس يجثم على روحه، نتيجة غرق زوجته رشا الصيعري، 25 عامًا، ووفاتها أثناء ممارستها السباحة في إحدى شواطئ مدينة غيرسون التركية.


وأفادت وسائل الإعلام التركية، التي كشفت عن تعرض المواطن السعودي، عيضة الصيعري، وزوجته رشا الصيعري لحادثة الغرق، إنهما كانا يسبحان في شاطئ مدينة غيرسون الواقعة شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود، ولم تتمكن الفرق الإنقاذية من إنقاذ الزوجة التي غرقت نتيجة عدم خبرتها في التعامل مع أمواج البحر، رغم كل التدخلات من أجل إنقاذها، وتشير وسائل الإعلام ذاتها إلى أن الزوج عيضة ما يزال تحت العناية الطبية.

 

 العربية 

 

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