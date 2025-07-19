رحلة تتحول إلى كابوس... أكثر من 140 إصابة على متن سفينة سياحية عالمية

الوكيل الإخباري- أصيب أكثر من 140 راكبًا على متن السفينة السياحية الفاخرة "نافيجيتور أوف ذا سيز" بأعراض مثل القيء، وتشنجات المعدة، والإسهال خلال رحلة بحرية أسبوعية انطلقت من لوس أنجلوس باتجاه المكسيك.

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استجابة الشركة

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن شركة الرحلات البحرية قامت باتخاذ إجراءات عاجلة، شملت:

عزل المصابين في غرفهم.

تعزيز عمليات التنظيف والتعقيم.

تطبيق بروتوكولات صرف صحي مشددة على متن السفينة.



ورغم عدم تحديد السبب الدقيق للعدوى حتى الآن، يُرجّح أن يكون مصدرها فيروس نوروفيروس، وهو شائع في بيئات مغلقة مثل السفن السياحية.



السفينة عادت إلى الميناء في موعدها، فيما يواصل المسؤولون التحقيق لتحديد مصدر العدوى ومنع تكرار الحادث.