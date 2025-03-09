 
الأحد 2025-03-09 10:56 ص
 

رحلة داخل الكعبة: اكتشف كيف تبدو من الداخل - فيديو

قل
الكعبة المشرفة
 
الأحد، 09-03-2025 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم، وحولها يطوفون أثناء أداء فريضة الحج، ويعتبرونها أقدس مكان على وجه الأرض.

ورصد مقطع فيديو منتشر على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة مشاهد من داخل الكعبة المشرفة، حيث يكشف تفاصيل لم يرها الكثيرون من قبل.

اضافة اعلان


ماذا يوجد داخل الكعبة؟
- تبلغ مساحة الكعبة من الداخل 180 مترا مربعا.
- بلاطها من الرخام الفاخر، ومحاطة بزخارف لونها أخضر.
- على جدارها الغربي 9 لوحات أثرية تعود للقرن السادس الهجري.
- الجزء العلوي للجدار بالإضافة للسطح مغطى بستائر خضراء كتب عليها باللون الأبيض "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

-تتوسط الأعمدة الداخلية مجموعة من القناديل المصنوعة من الذهب والفضة.
- يتوسطها صندوق مخصص لأدوات النظافة والعطور.
- وتقع الكعبة وسط المسجد الحرام تقريبا على شكل حجرة كبيرة مرتفعة البناء مربعة الشكل، ويبلغ ارتفاعها 15 مترا.



سكاي نيوز 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تواصل واشنطن ما تصفه بسياسة الضغوط القصوى على طهران

عربي ودولي الخارجية الأميركية: لن نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

غ

طب وصحة الصيام يساهم في منع تكوّن جلطات الدم

ل

فلسطين كشف كواليس المفاوضات بين الولايات المتحدة وحماس

بل

طب وصحة بدائل صحية للحلويات في رمضان لتجنب المشكلات الصحية

لاا

طب وصحة 6 وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور تعزز طاقتك طوال رمضان

آثار الإعصار المدمر

عربي ودولي الإعصار ألفريد يحرم نحو 330 ألف منزل من الكهرباء في أستراليا

جانب من المشاركة الأردنية

أخبار محلية تنشيط السياحة: توقيع اتفاقيات طيران عارض مع دول أوروبية عدة

فل

طب وصحة تناول الكنافة على السحور: ماذا يحدث لجسمك؟



 
 



 

الأكثر مشاهدة