رحلة داخل الكعبة: اكتشف كيف تبدو من الداخل - فيديو

الوكيل الإخباري- الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم، وحولها يطوفون أثناء أداء فريضة الحج، ويعتبرونها أقدس مكان على وجه الأرض.



ورصد مقطع فيديو منتشر على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة مشاهد من داخل الكعبة المشرفة، حيث يكشف تفاصيل لم يرها الكثيرون من قبل.

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ماذا يوجد داخل الكعبة؟

- تبلغ مساحة الكعبة من الداخل 180 مترا مربعا.

- بلاطها من الرخام الفاخر، ومحاطة بزخارف لونها أخضر.

- على جدارها الغربي 9 لوحات أثرية تعود للقرن السادس الهجري.

- الجزء العلوي للجدار بالإضافة للسطح مغطى بستائر خضراء كتب عليها باللون الأبيض "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

-تتوسط الأعمدة الداخلية مجموعة من القناديل المصنوعة من الذهب والفضة.

- يتوسطها صندوق مخصص لأدوات النظافة والعطور.

- وتقع الكعبة وسط المسجد الحرام تقريبا على شكل حجرة كبيرة مرتفعة البناء مربعة الشكل، ويبلغ ارتفاعها 15 مترا.