رحلة داخل الكعبة: اكتشف كيف تبدو من الداخل - فيديو

ورصد مقطع فيديو منتشر على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة مشاهد من داخل الكعبة المشرفة، حيث يكشف تفاصيل لم يرها الكثيرون من قبل.
ماذا يوجد داخل الكعبة؟
- تبلغ مساحة الكعبة من الداخل 180 مترا مربعا.
- بلاطها من الرخام الفاخر، ومحاطة بزخارف لونها أخضر.
- على جدارها الغربي 9 لوحات أثرية تعود للقرن السادس الهجري.
- الجزء العلوي للجدار بالإضافة للسطح مغطى بستائر خضراء كتب عليها باللون الأبيض "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
- يتوسطها صندوق مخصص لأدوات النظافة والعطور.
- وتقع الكعبة وسط المسجد الحرام تقريبا على شكل حجرة كبيرة مرتفعة البناء مربعة الشكل، ويبلغ ارتفاعها 15 مترا.
سكاي نيوز
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