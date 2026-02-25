رحيل "شيخ الإذاعيين" المصريين

الأربعاء 2026-02-25 05:05 م

الأربعاء، 25-02-2026 03:38 م
الوكيل الإخباري-   غيب الموت اليوم الأربعاء، عملاق الإذاعة المصرية ورمزًا من رموز العمل الإعلامي في الوطن العربي، الإذاعي القدير فهمي عمر، عن عمر ناهز الـ 98 عامًا.


وصرحت مصادر لوسائل إعلام بأن جثمان الفقيد سيوارى الثرى في مسقط رأسه بمركز نجع حمادي التابع لمحافظة قنا بصعيد مصر، حيث من المقرر أن تُقام مراسم الدفن والعزاء هناك، تنفيذًا لوصيته وارتباطه الوثيق بجذوره الصعيدية التي طالما اعتز بها طوال مسيرته.

يُعد فهمي عمر أحد رواد الجيل الذهبي للإذاعة المصرية، حيث التحق بالعمل فيها عام 1950، وسرعان ما برز صوته الرخيم وأداؤه المنضبط كأحد أهم الأصوات التي رافقت المصريين والعرب في أحداث جسام.

تدرج في المناصب الإدارية والمهنية بفضل حنكته وثقافته الواسعة، حتى تولى رئاسة الإذاعة المصرية في الفترة من عام 1982 وحتى 1987، وهي الفترة التي شهدت ازدهارًا كبيرًا في المحتوى الإذاعي وتطويرًا في خريطة البرامج.

ولم تقتصر مسيرة الراحل على العمل الإذاعي التقليدي، بل ارتبط اسمه بقوة بالتعليق الرياضي، حيث كان من أوائل من وضعوا أسس الوصف التفصيلي لمباريات كرة القدم، متميزًا بأسلوب يجمع بين الحماس والدقة اللغوية، مما جعله "شيخ المعلقين الرياضيين".

وعلى الصعيد السياسي، نال فهمي عمر ثقة أبناء دائرته في نجع حمادي، حيث مثلهم تحت قبة البرلمان المصري لعدة دورات، وكان صوتًا مدافعًا عن قضايا الصعيد ومطالب المواطنين المصريين، جامعًا بين هيبة الإعلامي ودور المسؤول الشعبي.

